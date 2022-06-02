Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

02.06.2022 19:07

Kırıkkale'de tekneyle açıldıktan sonra yüzerek kıyıya ulaşmayınca baraj gölünde kaybolan 23 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'de tekneyle açıldıktan sonra yüzerek kıyıya ulaşmayınca baraj gölünde kaybolan 23 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgeye gelen Vali Bülent Tekbıyıkıoğlu, "Çevre illerden gelecek arama kurtarma ekiplerinin sayısını artırıp biran önce emaneti sahiplerine teslim etmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Kırıkkale'de Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde bulunan baraj gölünde iki gün önce arkadaşlarıyla birlikte tekneyle açıldıktan sonra yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Sinan Şitkahyaoğullar'ı (23) gözden kayboldu. Gencin bulunması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ankara ve Konya emniyet müdürlüklerine bağlı polis dalgıçlar, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve çevre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı. Baraj gölünde bir taraftan dalgıçlar arama yaparken öte yandan JAK Timi de su altı kamaralarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sinan Şitkahyaoğullar'ının yakınları ve arkadaşları da barak kıyısında bekleyişlerini sürdürüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, arama faaliyetlerinin olduğu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"EKİP SAYISINI ARTIRIYORUZ"

23 kişilik ekibin arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an arama tarama faaliyetleri son hızıyla devam ediyor. 4 tane ekibimiz var. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK) ve çevre illerden gelen itfaiyeler olmak üzere şuan 23 çalışma ekibimiz var. Tatlı su olması ve suyun çok net olmamasından dolayı biraz zorlukla ilerliyor süreç. Yarın itibariyle çevre illerden gelecek arama kurtarma ekiplerinin sayısını artırıp biran önce emaneti sahiplerine teslim etmeyi arzu ediyoruz" dedi.

(Hasan Ay - İHA)

Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor
Baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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