Baraj gölünde kaybolan kepçe operatörünü dalgıç polisler arıyor - Son Dakika

MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, operatör Ömer Demir (45) kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçtu. 30 metre derinliğindeki baraj suyu içerisinde kaybolan Demir'i arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Bitlis'ten gelen 2 dalgıç polis, operatörü bulmak için baraj gölüne daldı.

Olay, dün saat 08.45 sıralarında Muş- Varto karayolu yolu üzerindeki inşaati devam eden Alparslan-2 Barajı'nda meydana geldi. Operatör Ömer Demir, taş düzeltme set çalışması yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek iş makinesi ile birlikte baraj gölüne düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemlerini alırken, Bitlis Tatvan'dan dalgıç polislere haber verildi. 30 metre derinliğindeki baraj gölü suyuna düşen Diyarbakır Lice nüfusuna kayıtlı 7 çocuk babası Ömer Demir'i arama çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldıDün kepçenin düştüğü yerde bugün arama çalışmalarını yeniden başlatan kurtarma ekipleri, çalışmaların operatörü bulana kadar devam edeceğini belirtti. Ömer Demir'in yakınları ise yoğun yağmur altında yapılan çalışmaları gözyaşları ile izledi. Van'dan da takviye olarak balık adamların bölgeye geleceği belirtildi. Baraj sularında kaybolan Ömer Demir'in oğlu Özgür Demir, babasının bir an önce bulunmasını isteyerek, ailecek acı dolu bir bayram geçirdiklerini söyledi.