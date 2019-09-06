Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde kaybolduğu iddia edilen ercan can için arama çalışması
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Baraj gölünde kaybolduğu iddia edilen ercan can için arama çalışması

1 saat önce

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, arkadaşıyla balık tutmak için gittiği Çatören Barajı'nda göle girip, kaybolduğu öne sürülen Ercan Can'ın (55) bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Baraj gölünde kaybolduğu iddia edilen ercan can için arama çalışması, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, arkadaşıyla balık tutmak için gittiği Çatören Barajı'nda göle girip, kaybolduğu öne sürülen Ercan Can'ın (55) bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Seyitgazi'de oturan Ercan Can, arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Kırka Mahallesi'ndeki Çatören Barajı'na gitti. Geceyi çadırda geçiren arkadaşlardan Ercan Can, iddiaya göre, bir ara çıkıp, baraj gölüne girdi. Bir süre sonra uyanan arkadaşı, çevrede arama yapmasına rağmen Can'ı bulamadı. Cep telefonu ve cüzdanı çadırda olan Ercan Can'ın tişörtünü de baraj suları içinde gören arkadaşı, jandarmaya ihbarda bulundu. Suda kaybolduğu öne sürülen Ercan Can'ı bulmak için AFAD Eskişehir, Eskişehir İtfaiyesi Gönüllü Dalgıç Timleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, Büyük Ayı Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.
KIYAFETLERİ SUDAN ÇIKTI
Ekipler tarafından ilk yapılan arama çalışmalarında sonuç alınamazken, baraj gölünde kaybolduğu öne sürülen Ercan Can'a ait kıyafetler suda bulundu. Barajda yapılacak su altı araması için Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden yardım istendi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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