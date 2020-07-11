Baraj gölünde kayıkla sürüklenen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika

Baraj gölünde kayıkla sürüklenen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

ÇORUM'un İskilip ilçesinde Obruk Barajı'nda, kayıkla sürüklenen oğlunu kurtarmak isteyen Mustafa Acar (41), girdiği gölde akıntıya kapıldı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde Obruk Barajı'nda, kayıkla sürüklenen oğlunu kurtarmak isteyen Mustafa Acar (41), girdiği gölde akıntıya kapıldı. Balıkçıların yardımıyla gölden çıkarılan Acar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburun köyünde meydana geldi. Obruk Barajı yakınındaki çiftlikte tel örgü çalışması yapan Mustafa Acar, çocuğunun bulunduğu kayığın akıntıya kapıldığını fark etti. Baraj Gölünde ilerleyen kayığı çekmek için suya giren ve bir süre yüzen Acar, gözden kayboldu. Acar için çiftlikte bulunan yakınları, jandarma ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edilirken, balıkçılarda sandallarla açıldıkları baraj gölünde çocuğun bulunduğu kayığı kıyıya çekti. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle balıkçıların da desteği ile arama çalışması başlatıldı. Balıkçıların ağlarına takılan Acar, sudan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Mustafa Acar, Karaburun, İskilip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baraj gölünde kayıkla sürüklenen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika
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