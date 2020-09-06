Baraj gölünde lastik botla mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde lastik botlarıyla mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Lastik botla gezi amacıyla Karakaya Baraj Gölü'nde açılan iki kişi, botlarının bozulması ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 3 kilometre açığa savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, karadan lastik botla yaklaşık 3 kilometre uzaklaşan vatandaşları, kıyıya çekerek kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 18:21 - Kaynak: AA
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