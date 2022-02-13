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BARAJ GÖLÜNDE MAHSUR KALAN BALIKÇILAR KURTARILDI - Son Dakika

BARAJ GÖLÜNDE MAHSUR KALAN BALIKÇILAR KURTARILDI

13.02.2022 15:07

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı üzerinde mahsur kalan 3 balıkçı, ekipler tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı üzerinde mahsur kalan 3 balıkçı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çelikhan'da balıkçılık yapan Mahmut Özipek, İsmail Kara ve Ramazan Karşılayan, Çat Baraj gölü üzerinde bulunan çiftlikteki balıkları yemlemeye gitti. Baraj gölü yüzeyi donduğu için yürüyerek çiftliğe ulaşarak balıkları yemleyen 3 kişi, akşam saatlerinde buzların çözülmesiyle dönemeyince yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ve Malatya'dan su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun süren çalışmaların ardından buz botu yardımıyla ulaştıkları balıkçıları karaya taşıdı.

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İsmail Kara, Çelikhan, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARAJ GÖLÜNDE MAHSUR KALAN BALIKÇILAR KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BARAJ GÖLÜNDE MAHSUR KALAN BALIKÇILAR KURTARILDI - Son Dakika
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