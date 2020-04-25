Baraj gölünde mahsur kalan köpekleri AFAD kurtardı - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, su tutmaya başlayan Karakurt Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 köpeği, Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi kurtardı.

Karakurt Barajı suları altında kalan Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde, 2 köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Erzurum AFAD'ın dalgıç ekibi, kurumdaki botu yükledikleri araçla bölgeye gitti. Suların yükseldiği bölgeye gelen AFAD dalgıçları, göle indirdikleri botla suya gömülen köye gitti. Sadece evlerin bacalarının göründüğü köyde mahsur kalan köpekleri bulan dalgıçlar, botla kıyıya çıkarmayı başardı. Köpeklerin uzun bir süre suda kaldıkları, yorgun düşüp üşüdükleri görüldü. Kıyıda ekibi bekleyen jandarma, köpekleri battaniyeye sararak sıtmaya çalıştı. Bir süre jandarma ekiplerince korunacak köpekler, daha sonra sahiplerine teslim edilecek.