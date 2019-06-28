Baraj gölünde su samuru görüntülendi
15 dakika önce
TÜRKİYE'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Keban Baraj Gölü'nde görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Keban
Baraj Gölü'nde görüntülendi. Türkiye
'de daha çok nehir ve akarsularda yaşayan su samuru bu kez baraj gölünde görüntülendi. Tunceli
'nin Pertek
ilçesinden Hozat
ilçesine otomobiliyle giden Fatih
Hare, Singeç köprüsü yakınlarında Keban Baraj Gölü kıyısında kayalıklar üzerinde su samuru gördü. Aracını durduran Hare bu nadir hayvanı cep telefonu ile görüntülemeyi başardı. Su samurunu görüntülediği için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Hare, "Arkadaşımla Hozat'a gidiyorduk. Keban Baraj Gölü kıyısındaki küçük bir kayalık üzerinde bir su samurunun güneşlendiği fark ettim. Arabayı durdurarak aşağı inerek kameraya kaydettim. Su samuru bizi fark edince kayalıklardan süzülerek baraj gölüne girip bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Görüntülediğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.
- Pertek
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