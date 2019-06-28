Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde su samuru görüntülendi
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Baraj gölünde su samuru görüntülendi

15 dakika önce

TÜRKİYE'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Keban Baraj Gölü'nde görüntülendi.

Baraj gölünde su samuru görüntülendi, System.String[]
TÜRKİYE'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Keban Baraj Gölü'nde görüntülendi.
Türkiye'de daha çok nehir ve akarsularda yaşayan su samuru bu kez baraj gölünde görüntülendi. Tunceli'nin Pertek ilçesinden Hozat ilçesine otomobiliyle giden Fatih Hare, Singeç köprüsü yakınlarında Keban Baraj Gölü kıyısında kayalıklar üzerinde su samuru gördü. Aracını durduran Hare bu nadir hayvanı cep telefonu ile görüntülemeyi başardı. Su samurunu görüntülediği için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Hare, "Arkadaşımla Hozat'a gidiyorduk. Keban Baraj Gölü kıyısındaki küçük bir kayalık üzerinde bir su samurunun güneşlendiği fark ettim. Arabayı durdurarak aşağı inerek kameraya kaydettim. Su samuru bizi fark edince kayalıklardan süzülerek baraj gölüne girip bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Görüntülediğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

 


- Pertek
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
Türkiye, Keban, Güncel
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