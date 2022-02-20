Üye Girişi
Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar - Son Dakika

Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar

20.02.2022 10:36

Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan ve sulama amaçlı yapılan Sadak Barajının yüzeyinin buz tutmasının ardından köylüler kalınlığı 40 santimetreyi bulan buzları kazma yardımıyla kırarak gölde balık tutuyor.

Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan ve sulama amaçlı yapılan Sadak Barajının yüzeyinin buz tutmasının ardından köylüler kalınlığı 40 santimetreyi bulan buzları kazma yardımıyla kırarak gölde balık tutuyor.

Kelkit ilçesinde geceleri eksi 25'leri bulan aşırı soğuk hava nedeniyle Sadak Baraj gölünün yaklaşık 2 kilometrekarelik yüzeyi tamamen buz tuttu.

Kelkit ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve 75 bin dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahip Sadak Barajı üzerinde kalınlığı yer yer 40 santimetreyi bulan buzlar bölgede yaşayan vatandaşların ilgisine neden oldu.

Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede yaşayan Sadak köyü sakinleri de baraj gölü üzerindeki buzları kazma yardımı ile kırarak olta yardımıyla balık tutuyor.

Köylerinde kış aylarında yapabilecekleri bir aktivite olmadığını ve balık tutma işinin kendilerini fayda sağladığını söyleyen köy sakinleri 3 yıldır baraj gölü üzerinde buzları kırarak balık tuttuklarını belirtti.

"40 santimetrelik bir buz var"

Donan baraj gölünde 3 yıldır balık tutulduğunu söyleyen Sadak Köyü Muhtarı Muharrem Erdoğan, "Kış şartları nedeniyle bir yere gidemiyoruz. Bu yıl çok kar yağdı. Mecburen canımız sıkıldıkça buraya geliyoruz. Bu arkadaşlar da bu işin hastası. Kendileri de çok balıkçı değiller ama vatandaşlara dağıtıyorlar. Akşama kadar işleri bu. Ertesi gün gelip yine balık tutuyorlar. Bu buz kırıp balık tuttuğumuz 3. yıl. 40 santimetrelik bir buz var belki ortalarda daha da fazladır" diye konuştu.

"Kazma yardımıyla kırıp balık tutuyoruz"

Baraj gölü üzerindeki buzları kazma yardımıyla kırarak balık tuttuklarını belirten Sadak Köyü sakinlerinden Emre Çelik ise "Bulunduğumuz ve yaşadığımız bölgenin farklı yönlerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Burada yapabileceğimiz pek bir aktivite olmadığı için buraya geldik. Uğraş açısından bize fayda sağladı, baraj üzerinde yaklaşık 40 santimetrelik bir buzlanma var. Kazma yardımıyla kırıp balık tutuyoruz" dedi.

Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar
Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar
Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar

YORUMLAR
500
Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar

Gümüşhane, Kelkit, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:19 Ünlü oyuncu Burak Deniz'le Şahika Ercümen sevgili mi?
10:12 FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 10:44:40. #1.11#
SON DAKİKA: Baraj gölündeki 40 santimlik buzu kazma ile kırıp balık tutuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement