BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN BİLAL İLE KURTARMAK İÇİN SUYA GİREN BABASI BOĞULDU - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, ayağının kaymasıyla Sır Barajı gölüne düşen Suriye uyruklu Bilal Bekro (7) ile kurtarmak amacıyla suya giren babası Yusuf Bekro (40) boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde, Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Yusuf Bekro, oğlu Bilal Bekro ile birlikte balık tutmak için Sır Barajı gölüne geldi. Burada Bilal Bekro, iddiaya göre, ayağının kaymasıyla göle düştü. Yusuf Bekro da oğlunu kurtarmak için arkasından göle girdi. Baba ile oğlunun gözden kaybolduğunu fark edenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye dalgıçları, suda yaptıkları arama sonucu baba ile oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Gölden çıkarılan Bilal ile babası Yusuf Bekro'nun cesetleri, otopsi için ambulansla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, acı haberle bölgeye gelen aile ve yakınları, gözyaşı döktü.