Son Dakika Haberleri: Baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu

Baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu

39 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde baraj gölüne düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde baraj gölüne düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
İlçede önceki gün Mor Gedik Barajı etrafında oynarken dengesini kaybederek suya düşen 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cesedine, İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timinin çalışmaları sonucu ulaşıldı.
Çocuğun düştüğü yerden 150 metre uzakta bulunan cesedi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.
Baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:16 Kaynak: AA
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