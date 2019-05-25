Baraj gölüne düşen çocuk kayboldu
8 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde Mor Gedik Barajı gölüne düşen 7 yaşındaki kız çocuğu kayboldu.
Van
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:49 Kaynak: AA
'ın Erciş
ilçesinde Mor Gedik Barajı gölüne düşen 7 yaşındaki kız çocuğu kayboldu.
Alınan bilgiye göre, baraj yakınlarında oynayan Evin Çiçek, dengesini kaybederek suya düştü.
Durumu haber alan çocuğun yakınları polis ve jandarmayı arayarak yardım istedi.
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ile İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
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