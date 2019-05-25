Son Dakika Haberleri: Baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

Baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

8 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Mor Gedik Barajı gölüne düşen 7 yaşındaki kız çocuğu kayboldu.

Baraj gölüne düşen çocuk kayboldu, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde Mor Gedik Barajı gölüne düşen 7 yaşındaki kız çocuğu kayboldu.
Alınan bilgiye göre, baraj yakınlarında oynayan Evin Çiçek, dengesini kaybederek suya düştü.
Durumu haber alan çocuğun yakınları polis ve jandarmayı arayarak yardım istedi.
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:49 Kaynak: AA
Erciş, Van, Güncel
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