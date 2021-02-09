Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı

09.02.2021 11:50

Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı Elazığ'da bir baraj gölüne düşen güvercin buz gibi suya giren 26 yaşındaki muhtar tarafından kurtarıldı.

Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir baraj gölüne düşen güvercin buz gibi suya giren 26 yaşındaki muhtar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur Köyü sınırlarında Tatar Baraj Gölü'ne atmacanın pençesinden kurtulan tahtalı güvercin düştü. Güvercinin düştüğünü gören 26 yaşındaki köy muhtarı Düzgün Ali Şahin, can yeleği takarak kıyafeti ile suya girdi. Suyun soğukluğuna aldırış etmeyen Şahin, güvercini kurtararak örnek bir davranış gösterdi.

Kurtarılan güvercini kurutan ve bakımını yapan Şahin, tekrardan doğal ortamına bıraktı.

Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı
Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı
Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı
Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı

Elazığ, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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