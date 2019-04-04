Baraj Gölüne Düşen Kişiyi, Lokanta Personeli Kurtardı
36 dakika önce
Malatya'nın Kale ilçesinde Karakaya Baraj Gölü'ne düşen kişiyi lokanta personeli kurtardı.
Malatya
'nın Kale
ilçesinde Karakaya Baraj Gölü
'ne düşen kişiyi lokanta personeli kurtardı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kömürhan mevkisinde göl kenarında bulunan bir lokantada yemek yiyen Resul Keskin
, daha sonra manzarayı izlemek için yol kenarında bulunan yamaca çıktı.
Dengesini kaybederek göle düşen Keskin, durumu fark eden lokanta personeli tarafından işletmeye ait tekneyle kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan Keskin, önce Kale Devlet Hastanesi
'ne oradan da Malatya Turgut Özal
Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:28 Kaynak: AA
İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu
Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı
Bir "Oy Farkı Açıklaması" da Ekrem İmamoğlu'ndan Geldi