Baraj gölüne düşen öğretmen kurtarılmadı - Son Dakika
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Baraj gölüne düşen öğretmen kurtarılmadı

22.07.2022 16:32
Baraj gölüne düşen öğretmen kurtarılmadı

Sivas'ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışan öğretmen suya düşerek hayatını kaybetti.

Sivas'ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışan öğretmen suya düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Karacalar baraj gölünde meydana geldi. Sivas Kadı Burhanettin Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural (42) balık avladığı sırada oltasını suya düşürdü. Tanıkların ifadesine göre Vural oltasını almak isterken suya düşerek kayboldu. Yanındakiler Vural'a ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi. AFAD balık adamları tarafından gölde yapılan aramada Vural'ın cansız bedenine ulaşıldı. Vural'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraj gölüne düşen öğretmen kurtarılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baraj gölüne düşen öğretmen kurtarılmadı - Son Dakika
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