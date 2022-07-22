Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Karacalar baraj gölünde meydana geldi. Sivas Kadı Burhanettin Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural (42) balık avladığı sırada oltasını suya düşürdü. Tanıkların ifadesine göre Vural oltasını almak isterken suya düşerek kayboldu. Yanındakiler Vural'a ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi. AFAD balık adamları tarafından gölde yapılan aramada Vural'ın cansız bedenine ulaşıldı. Vural'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baraj gölüne düşen öğretmen kurtarılmadı - Son Dakika

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