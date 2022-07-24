Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti

24.07.2022 14:03
Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti.

Olay, Adatepe Barajı gölünün yanında bulunan Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kırklareli 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay Alihan Ördek (29) ile Burakcan Doğan'ın (24) bulunduğu 27 AIK 725 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Adatepe Barajı'na düştü. Kazayı gören vatandaşlar, hemen olay yerine koşarken; 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Bölgeye, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bu dakikadan itibaren araçtakileri canlı çıkarmak için zamanla yarış başladı. Göle düşen araçtan ilk olarak Burakcan Doğan çıkarıldı. İlk müdahale yapılsa da çabalar talihsiz genci hayata döndürmeye yeterli olmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma birimindeki dalgıçlar göle girerek Alihan Ördek'i aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından Ördek'in cansız bedenine de ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burakcan Doğan ile Alihan Ördek'in cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Doğan ve Ördek'in, Fındık Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve komşu oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

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