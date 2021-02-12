Baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ü öldü - Son Dakika
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Baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ü öldü

Baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ü öldü

12.02.2021 20:14

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bafra ilçesine bağlı Kolay Beldesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 NR 383 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Altınkaya Barajı gölüne düştü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine baraj gölüne itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama- kurtarma dalgıçları, baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Otomobildeki 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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