Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, o da hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden Mece ailesinin çocukları Hale Nur (22), Elif Nur (13) ve Emirhan Mece (11), serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kardeşlerden Elif Nur, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Hale Nur ve Emirhan Mece kardeşlerin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Elif Nur Mece de bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mece kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.