Baraj gölüne giren Abdulbasit, boğuldu - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Abdulbasit Nasır (19) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Abdulbasit Nasır, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine su altı arama polisleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından Nasır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Nasır'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.