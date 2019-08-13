Son Dakika Haberleri: Baraj gölüne giren Suriyeli boğuldu
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Baraj gölüne giren Suriyeli boğuldu

19 dakika önce

Kayseri'de yüzmek için baraj gölüne giren Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Kayseri'de yüzmek için baraj gölüne giren Suriyeli genç hayatını kaybetti.
Akrabalarıyla piknik yapmak için Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'ne giden 21 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulhamit Azizi, serinlemek için girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.
Azizi'yi çabalarına rağmen kurtaramayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri, bir süre sonra Abdulhamit Azizi'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan gencin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:35 Kaynak: AA
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