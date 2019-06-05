Son Dakika Haberleri: Baraj gölüne giren Suriyeli genç boğuldu
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Baraj gölüne giren Suriyeli genç boğuldu

1 saat önce

Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Baraj gölüne giren Suriyeli genç boğuldu, System.String[]
Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli genç hayatını kaybetti.
Akrabalarıyla piknik yapmak için Sarımsaklı Barajı'na gelen ve serinlemek için suya giren 14 yaşındaki Suriyeli Abdulnaim El Hatip, bir süre sonra gözden kayboldu.
Genci kurtaramayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri, aramalar sonucunda Abdulnaim El Hatip'in cansız bedenine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:31 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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