Son dakika... Otomobil baraj gölüne uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil baraj gölüne uçtu: 4 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölüne uçan araçta bulunan 4 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza; Almus ilçesi Karadere köprüsü mevkinde akşam saatlerinde meydana geldi. Murtaza Aslan idaresindeki Fiat marka 34 FJY 89 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Almus Baraj gölüne devrildi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten baraja uçan araç sürücüsü ile birlikte Aşur, Zeynep ve İpek Aslan yaralandı. Tekne yardımı ile kaza mahallinden kurtarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.