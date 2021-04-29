Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü - Son Dakika

GÜMÜŞHANE"nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazada sürücü Ahmet Aydoğan (61) yaralandı, eşi Ayşe Aydoğan (48) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Sapmaz köyü Hacılı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Aydoğan (61) yönetimindeki 28 YA 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı, 30 metreden Gökçebel baraj gölüne uçtu. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Aydoğan, eşi Ayşe Aydoğan'ı da kıyıya çıkardı. Sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayşe Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Aydoğan'ın cenazesi de hastane morguna kaldırıldı. Jnadarmanın Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.