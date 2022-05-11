BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI - Son Dakika
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BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI

11.05.2022 16:55

ADANA'da bu yıl yağışların fazla olması ve Toros Dağları'ndaki karların erimesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi arttı.

ADANA'da bu yıl yağışların fazla olması ve Toros Dağları'ndaki karların erimesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi arttı. Göl çevresindeki bazı kafelerin kıyılarındaki masalar ve eklentiler de su altında kaldı.

Kurak geçen yılın sonunda yağışların artması ve Toros Dağları'ndaki karların erimesinin ardından Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi arttı. Göl çevresindeki bazı kafelerin kuraklık zamanında suyun 500 metre çekildiği kıyılara inşa ettikleri iskele, eklenti, oturma grubu ve masalar su altında kaldı. Kafe çalışanları, sular altında kalan eşyaları kaldırıp temizlemek için yoğun uğraş verdi.

Kafe çalışanlarından Volkan Yanku, her yıl bir kez suyun aşırı yükseldiğini belirterek, Mekanımız sular altında kaldığı için iş de yapamıyoruz. Bir an önce inmesini bekliyoruz. Bu tezgahta 12 eleman çalışıyor. İş çıkmıyor, yevmiyeler çıkmıyor. İskeleyi 2 defa yükselttik ama yetişemedik. Bir hafta içerisinde düşer diye bekliyoruz ancak ne olacak bilmiyorum dedi.

BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI
BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARAJ GÖLÜNÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ, KAFELERİN MALZEMELERİ SU ALTINDA KALDI - Son Dakika


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