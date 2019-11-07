Baraj inşaatında toprak kayması
8 saat önce
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir baraj inşaatında toprak kayması sonucu bir otomobilde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir baraj inşaatında toprak kayması sonucu bir otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi İkramiye Mahallesinde, baraj inşaatından toprak kayması sonucu işçi taşıyan ve park halinde bulunan bir otomobilin sağ ön kısmı toprak altında kaldı.
Otomobilde maddi hasarın oluştuğu olayda herhangi can kaybı meydana gelmediği öğrenildi.
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