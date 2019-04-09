Son Dakika Haberleri: Baraj İnşaatında Yaralanan Vatandaş Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Baraj İnşaatında Yaralanan Vatandaş Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

58 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatında yaralanan bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Baraj İnşaatında Yaralanan Vatandaş Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatında yaralanan bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Siirt'in Şirvan ilçesindeki baraj inşaatı sırasında yaralanan bir vatandaşımız Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir helikopterle Siirt Devlet Hastanesine tahliye edildi" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:28 Kaynak: İHA

Siirt, Şirvan, Güncel
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