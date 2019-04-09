Baraj İnşaatında Yaralanan Vatandaş Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
58 dakika önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatında yaralanan bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi.
Siirt
'in Şirvan
ilçesinde baraj inşaatında yaralanan bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Siirt'in Şirvan ilçesindeki baraj inşaatı sırasında yaralanan bir vatandaşımız Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir helikopterle Siirt Devlet Hastanesine tahliye edildi" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
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