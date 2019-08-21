Baraj inşaatından düşen işçi yaralandı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatından düşen işçi yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:50 Kaynak: AA
'in Şirvan
ilçesinde baraj inşaatından düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şirvan'da Çetin Hidroelektrik Santrali
'nde işçi Faruk Yılmaz
, çalışma sırasında dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.
Yaralı Yılmaz, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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