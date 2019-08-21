Son Dakika Haberleri: Baraj inşaatından düşen işçi yaralandı
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Baraj inşaatından düşen işçi yaralandı

55 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatından düşen işçi yaralandı.

Baraj inşaatından düşen işçi yaralandı, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatından düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirvan'da Çetin Hidroelektrik Santrali'nde işçi Faruk Yılmaz, çalışma sırasında dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.
Yaralı Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hidroelektrik Santrali, Şirvan, Siirt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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