Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme
6 dakika önce
Baraj inşası için gerekli taşınmazların kamulaştırılması konusunda yetki tanınan idarenin talebiyle il dahilinde görev yapmak üzere valilik bünyesinde komisyon kurulacak.
Baraj inşası için gerekli taşınmazların kamulaştırılması konusunda yetki tanınan idarenin talebiyle il dahilinde görev yapmak üzere valilik bünyesinde komisyon kurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:49
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