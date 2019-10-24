Son Dakika Haberleri: Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme
Son Dakika Ekonomi Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme

Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme

6 dakika önce

Baraj inşası için gerekli taşınmazların kamulaştırılması konusunda yetki tanınan idarenin talebiyle il dahilinde görev yapmak üzere valilik bünyesinde komisyon kurulacak.

Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme, System.String[]

Baraj inşası için gerekli taşınmazların kamulaştırılması konusunda yetki tanınan idarenin talebiyle il dahilinde görev yapmak üzere valilik bünyesinde komisyon kurulacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:49 
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