Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıÇORUM'un Osmancık ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne giden Irak uyruklu 3 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu debisi yükselen nehirde mahsur kaldı.

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne giden Irak uyruklu 3 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu debisi yükselen nehirde mahsur kaldı. 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Osmancık'a bağlı Kargı köyünde Kızılırmak Nehrinde meydana geldi. Irak uyruklu 3 kişi, nehirde balık tutmak istedi. Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu sular yükselince 3 kişi nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine baraj bölgesine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 3 saat boyunca mahsur kalanlar, botlara alınarak kıyıya çıkarıldı. Irak uyruklu 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Osmancık, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:02 Kaynak: DHA
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