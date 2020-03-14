Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2 - Son Dakika

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2

6 saat önce

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2.

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:56 Kaynak: DHA
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