Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2 - Son Dakika

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Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2
6 saat önce
Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:56 Kaynak: DHA
Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2
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