Baraj Kapakları Açıldı Amik Ovası Su Altında Kaldı
38 dakika önce
Baraj kapakları açıldı Amik Ovası su altında kaldıHATAY - Hatay'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarlalar sular altında kalırken, 120-130 bin dönüm alanın zarar gördüğünü belirtildi.
Baraj kapakları açıldı Amik Ovası
su altında kaldı
HATAY - Hatay
'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarlalar sular altında kalırken, 120-130 bin dönüm alanın zarar gördüğünü belirtildi.
Hatay'da Hassa
ve Kırıkhan
ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanması için Karasu
Çayı üzerine yaptırılan 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü
Barajı'nda su seviyesinin 170 bin metreküpe ulaşması nedeniyle kapaklar açılarak, suyun tahliyesine başlandı. Suyun bırakılmasının ardından Karasu Çayı kıyısındaki Çamsarı, Hamam Aktaş, Kazkeli Karadurmuşlu köylerindeki tarım arazileri sular altında kalırken bazı evleri su bastı.
Tahtaköprü Barajı'ndan gelen suyun Reyhanlı
Barajı tamamlanmadığı için ovaya gittiği bu nedenle su baskını
yaşandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:29 Kaynak: İHA
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