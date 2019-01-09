Son Dakika Haberleri: Baraj Kapakları Açıldı Amik Ovası Su Altında Kaldı

Baraj Kapakları Açıldı Amik Ovası Su Altında Kaldı

38 dakika önce

Baraj kapakları açıldı Amik Ovası su altında kaldıHATAY - Hatay'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarlalar sular altında kalırken, 120-130 bin dönüm alanın zarar gördüğünü belirtildi.

Baraj kapakları açıldı Amik Ovası su altında kaldı

HATAY - Hatay'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarlalar sular altında kalırken, 120-130 bin dönüm alanın zarar gördüğünü belirtildi.
Hatay'da Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanması için Karasu Çayı üzerine yaptırılan 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin 170 bin metreküpe ulaşması nedeniyle kapaklar açılarak, suyun tahliyesine başlandı. Suyun bırakılmasının ardından Karasu Çayı kıyısındaki Çamsarı, Hamam Aktaş, Kazkeli Karadurmuşlu köylerindeki tarım arazileri sular altında kalırken bazı evleri su bastı.
Tahtaköprü Barajı'ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı tamamlanmadığı için ovaya gittiği bu nedenle su baskını yaşandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Hatay, Amik Ovası, Ekonomi
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