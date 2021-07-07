Baraj kapakları açıldı: Evler sular altında kaldı - Son Dakika

Baraj kapakları açıldı: Evler sular altında kaldı

Baraj kapakları açıldı: Evler sular altında kaldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Yaraşlıyörük köyündeki evler sular altında kaldı.

Baraj kapakları açıldı: Evler sular altında kaldı ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Yaraşlıyörük köyündeki evler sular altında kaldı. Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Ormanlı beldesi sular altında kaldı. Beldede hasar tespit çalışmaları sürerken Yaraşlıyörük köyündeki barajın kapakları biriken yağmur suları nedeniyle açıldı. Baraj kapaklarının yükselmesiyle birlikte derenin debisi yükseldi. Tarlalar ve evler sular altında kaldı. Vatandaşlar yaklaşık iki metre yüksekliğindeki sel suları altında zor anlar yaşadı. Eşyaları kurtarmak için mücadele verilirken Yaraşlıyörük köyünün diğer kısmına ulaşımın sağlandığı asma köprü ekiplerce kapatıldı. Sel sularına evde dinlenirken yakalanan Mehmet Zambakoğlu, "Olay anında evdeydik. Hayvanları zor kurtardık. Bahçelerimiz sular altında kaldı. Dere bizden epey uzaktaydı. Baraj kapakları açılınca evimiz bile sular altında kaldı" şeklinde yaşadıklarını anlattı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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