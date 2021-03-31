Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı - Son Dakika

Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı

BATMAN - Batman'da baraj kapakları açıldı, birçok vatandaş Batman Çayı'nda mahsur kaldı.

Batman'da baraj kapaklarının açılması sonrası yükselen sular nedeniyle birçok vatandaş çayda mahsur kaldı. Batman Çayı'nda aracıyla birlikte mahsur kalan vatandaşlardan Hakan Babür, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Babür, piknik yapmak için bölgeye geldiğini, bir anda suların yükseldiğini ve aracıyla mahsur kaldığını söyledi.