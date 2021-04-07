BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI - Son Dakika

KOCAELİ'de tamamen dolan Yuvacık Barajı'nın kapakları açılınca su seviyesi yükselen Kiraz Deresi taştı. İzmit ile Başiskele ilçelerini birbirine bağlayan alt geçidi su bastı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı, yaşanan yağışlar ve karların erimesinin etkisiyle tamamen doldu. Kapakları açılan barajdan, Kiraz Deresi'ne su boşaltılmaya başlandı. Deredeki su seviyesinin artması ile birlikte Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi ile İzmit Sanayi Mahallesi Namzet Sokak arasındaki alt geçidi su bastı. Suların yükseldiği alt geçitten geçmeye çalışan bazı araçlar, arıza yaparak yolda kaldı. Giriş ve çıkışlarında hiçbir uyarı ya da önlem olmayan alt geçitte çalışma yapılması için yetkililere haber verildi.