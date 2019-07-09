Baraj kapakları açılınca avlandıkları çayda mahsur kaldılar
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, balık avlayan 2 genç, Batman Barajı'ndaki kapakların açılması sonucu suyun yükselmesiyle çayda mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:39 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Silvan
ilçesinde, balık avlayan 2 genç, Batman
Barajı'ndaki kapakların açılması sonucu suyun yükselmesiyle çayda mahsur kaldı. Devlet Su İşleri
'nce (DSİ) baraj kapaklarının kapatılıp, su seviyesinin düşürülmesiyle gençler kurtarıldı.
Silvan- Tatvan
yolunda bulunan Üçyol
mevkisinde bir grup genç, dün akşam saatlerinde, balık avlamak için Batman Çayı'na girdi. Bu sırada Batman Barajı'nda fazla suyun tahliyesi için kapakların açılmasıyla çaydaki su seviyesi yükseldi. Sudaki gençlerden 2'si, çayda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD
, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin bildirmesiyle DSİ tarafından baraj kapakları kapatıldı ve su seviyesi düşürülünce gençler kurtarıldı.
- Diyarbakır
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