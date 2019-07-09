Son Dakika Haberleri: Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar
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Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar

1 saat önce

Balık avlamak için Batman çayına giden iki kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu suda mahsur kaldı.

Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar, System.String[]
İtfaiye, Batman, 3. Sayfa
Balık avlamak için Batman çayına giden iki kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu suda mahsur kaldı. Gençler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman çayında balık avlamak isteyen iki genç, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun ortasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu iki genç, bulundukları yerden kurtarıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
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