Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar
1 saat önce
Balık avlamak için Batman çayına giden iki kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu suda mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
Balık avlamak için Batman
çayına giden iki kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu suda mahsur kaldı. Gençler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Batman çayında balık avlamak isteyen iki genç, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun ortasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yoğun çalışması sonucu iki genç, bulundukları yerden kurtarıldı. - BATMAN
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