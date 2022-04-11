Baraj kapakları kapatıldı, kayıp Hasan'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Baraj kapakları kapatıldı, kayıp Hasan'ı arama çalışmaları devam ediyor

11.04.2022 17:15
Baraj kapakları kapatıldı, kayıp Hasan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Kırşehir'de 17 gün önce 2 güvenlik görevlisi tarafından işlenen cinayet sonrası cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları Kızılırmak kıyısı, Sarıyahşi, Hirfanlı, Toklumen bölgelerinde devam ediyor.

Kırşehir'de 17 gün önce 2 güvenlik görevlisi tarafından işlenen cinayet sonrası cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları Kızılırmak kıyısı, Sarıyahşi, Hirfanlı, Toklumen bölgelerinde devam ediyor.

Arana çalışmaları Kırşehir, Ankara, Çorum, Tokat, AFAD dalgıçları, jandarma, emniyet birimleri su altı arama ekipleri UMKE ve 112 ekiplerinin de desteklediği yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ında yakından takip ettiği arama çalışmaları hakkında Aydoğan ailesine de anlık bilgiler resmi makamlarca düzenli şekilde aktarılıyor. Geçtiğimiz günlerde kaybolan Hasan Aydoğan'ı bulmak için Kızılırmak'ta yürütülen aramalara aralıksız olarak devam ediliyor. AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis Sualtı Ekiplerince devam eden aramalara çevre illerden gelen ekiplerin desteği ile devam edilirken, aramalarda dron ve sualtı kameraları gibi ileri teknoloji cihazlar da kullanılıyor.

Olay

Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir(18), 14 gün önce 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulunduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonrası Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan 2 kişi gözaltına alınıp cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. Kayıp ihbarından 3 gün sonra ise Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşılmıştı. - KIRŞEHİR

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KIRŞEHİR'DE HASAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR KIRŞEHİR'DE HASAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güvenlik Görevlisi, Hasan Aydoğan, Kırşehir, Aydoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baraj kapakları kapatıldı, kayıp Hasan'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baraj kapakları kapatıldı, kayıp Hasan'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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