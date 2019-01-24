Baraj Kapaklarına Takılan Martı İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Adana'da yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Adana'da yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.



Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sepici Mahallesi'nde bulunan eski baraj kapaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir martı, yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kaldı. Akıntıdan dolayı bir türlü sudan çıkamayan martıyı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baraj kapaklarına uzatılan kement ile martıyı yakalayarak yukarı çıkardı. Kurtarılan martı doğaya salındı. - ADANA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor

Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu