Baraj Kapaklarına Takılan Martıyı İtfaiye Ekipleri Kurtarıldı

Baraj kapaklarına takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtarıldıADANA - Adana'da yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Baraj kapaklarına takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtarıldı



ADANA - Adana'da yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sepici Mahallesi'nde bulunan eski baraj kapaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir martı, yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kaldı. Akıntıdan dolayı bir türlü sudan çıkamayan martıyı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baraj kapaklarına uzatılan kement ile martıyı yakalayarak yukarı çıkardı. Kurtarılan martı doğaya salındı.

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