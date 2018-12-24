Baraj Kenarında 4 El Bombası Bulundu
1 saat önce
Çorum'un Alaca ilçesinde 2'si Güney Kore yapımı 4 adet el bombası bulundu.
Çorum
'un Alaca
ilçesinde 2'si Güney Kore
yapımı 4 adet el bombası bulundu.
Olay, Alaca ilçesine bağlı Evci
köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarmayı arayan bir kişi köyün yakınlarında bulunan baraj kenarında 2 adet el bombası bulduklarını belirtmesi üzerine bölgeye Sungurlu
Olay Yeri İnceleme ve İl Emniyet bomba imha ekipleri sevk edildi. Baraj mevkisinde inceleme yapan ekipler zeminin yüzeyinde çamurla kaplanmış 2'si Güney Kore yapımı 4 el bombası, 1 aydınlatma mühimmatı buldu.
El bombaları ve mühimmat emniyet ekiplerine teslim edilirken, cumhuriyet başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:44 Kaynak: İHA
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