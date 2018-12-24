Son Dakika Haberleri: Baraj Kenarında 4 El Bombası Bulundu

Baraj Kenarında 4 El Bombası Bulundu

1 saat önce

Çorum'un Alaca ilçesinde 2'si Güney Kore yapımı 4 adet el bombası bulundu.

Baraj Kenarında 4 El Bombası Bulundu, System.String[]
Çorum'un Alaca ilçesinde 2'si Güney Kore yapımı 4 adet el bombası bulundu.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Evci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarmayı arayan bir kişi köyün yakınlarında bulunan baraj kenarında 2 adet el bombası bulduklarını belirtmesi üzerine bölgeye Sungurlu Olay Yeri İnceleme ve İl Emniyet bomba imha ekipleri sevk edildi. Baraj mevkisinde inceleme yapan ekipler zeminin yüzeyinde çamurla kaplanmış 2'si Güney Kore yapımı 4 el bombası, 1 aydınlatma mühimmatı buldu.

El bombaları ve mühimmat emniyet ekiplerine teslim edilirken, cumhuriyet başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:44 Kaynak: İHA

Çorum, Alaca, 3. Sayfa
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