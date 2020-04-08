Baraj kenarında balık tutup piknik yapan iki kişiye ceza kesildi - Son Dakika

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Baraj kenarında balık tutup piknik yapan iki kişiye ceza kesildi
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde baraj gölünde balık tutan 2 kişi ye bin 578 lira para cezası kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde baraj gölünde balık tutan 2 kişi ye bin 578 lira para cezası kesildi.
Korona virüsünün ardından çıkan genelgeyle sahillerde, baraj ve göletlerde balık tutulması yasaklanmıştı. İnegöl'de Boğazköy Barajı'nda devriye gezen jandarma ekipleri, 2 kişinin baraj kenarında piknik yapıp balık tuttuğunu tespit etti. Ekipler M.U., R.İ isimli şahıslara ayrı ayrı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği en alt sınır olan 789 lira toplamda bin 578 lira para cezası kesti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:06 Kaynak: İHA
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