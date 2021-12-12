Baraj kenarında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı kenarında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçu Mahallesi Yamula Barajı kenarında meydana gelen olayda, iddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Y. (55), aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Ali Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ali Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ