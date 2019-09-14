Baraj kenarında keçi otlatırken, ceset buldu
58 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde baraj kenarında keçi otlatan çoban, erkek cesedi buldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:42 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde baraj kenarında keçi otlatan çoban, erkek cesedi buldu.
Malkara'ya bağlı Tete Köyü'ndeki Kadıköy
Barajı Mevkii'nde keçi otlatmaya çıkan çoban Yılmaz Elgün, kıyıya vurmuş erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısmen çürümüş cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, nöbetçi savcı ile jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
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