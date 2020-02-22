Baraj kenarında patlamamış 3 el bombası bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Baraj kenarında patlamamış 3 el bombası bulundu - Son Dakika

Baraj kenarında patlamamış 3 el bombası bulundu

6 saat önce

Konya'da baraj kenarında patlamamış olarak bulunan 3 adet el bombası imha edilmek üzere olay yerinden uzaklaştırıldı.

Baraj kenarında patlamamış 3 el bombası bulundu, System.String[]

Konya'da baraj kenarında patlamamış olarak bulunan 3 adet el bombası imha edilmek üzere olay yerinden uzaklaştırıldı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy civarında yaşandı. Balık tutmak üzere baraj kenarına giden vatandaşlar, patlamamış 3 adet el bombası görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, el bombalarının üzerinde parmak izi inceledi. Yeni bırakıldığı öğrenilen el bombaları, olay yeri incelemesinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Jandarma, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:09 Kaynak: İHA
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