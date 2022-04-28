Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

28.04.2022 16:05
Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

NİĞDE'nin Akkaya Barajı yakınlarında tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

NİĞDE'nin Akkaya Barajı yakınlarında tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Dolusavak mevkiinde hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu ve tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bu arada cesedin yanında bulunan küreğe de incelenmek üzere el konuldu.


Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
YORUMLAR
500
Koyun otlatan çoban baraj kenarında ceset buldu Koyun otlatan çoban baraj kenarında ceset buldu Altay'ın olağanüstü genel kuruluna kavga nedeniyle ara verildi Altay'ın olağanüstü genel kuruluna kavga nedeniyle ara verildi

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
15:05 Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:13:01. #1.13#
SON DAKİKA: Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement