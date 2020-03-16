Baraj kıyısında bulunan kesik kola ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baraj kıyısında bulunan kesik kola ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

Baraj kıyısında bulunan kesik kola ilişkin soruşturma sürüyor

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında bulunan kesik kola ilişkin soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında bulunan kesik kola ilişkin soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün baraj göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kolun bulunmasının ardından Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Dalgıç polisler barajda arama yaparken, çalışmalara İzmir Deniz Polisi, Manisa Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de katıldı.

Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Özcan Eren'in ailesi ve yakınları da arama çalışmalarını izledi.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.T. (44) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bulunan kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, bulunan kol parçası ile kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Baraj kıyısında bulunan kesik kola ilişkin soruşturma sürüyor

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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