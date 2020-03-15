Baraj kıyısında kesik kol bulundu - Gözaltına alınan şüpheli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baraj kıyısında kesik kol bulundu - Gözaltına alınan şüpheli - Son Dakika

Baraj kıyısında kesik kol bulundu - Gözaltına alınan şüpheli

22 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulundu.

Baraj kıyısında kesik kol gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken dalgıç polisler de barajda arama yaptı.

Bulunan kol parçası incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T'yi (44) gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik güçlerince kesik kolun kime ait olduğu ve kimlik tespitinin yapılabilmesi için ilçede 7 Şubat'ta kaybolan ve henüz kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği aldığı öğrenildi.

Baraj kıyısında kesik kol bulundu - Gözaltına alınan şüpheli

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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