Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu - Son Dakika

Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu

6 saat önce

KONYA'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu.

Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu, System.String[]

KONYA'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu. Bombalar imha edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşlar, baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombasını görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombaları üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Kısa süre önce atıldığı değerlendirilen el bombaları, olay yeri incelemesinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından götürüldü.


Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir
Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil Diyarbakır'da husumetli aileler düğünde birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 00:57:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]