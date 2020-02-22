Son Dakika › Güncel › Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu - Son Dakika
Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu
7 saat önce
KONYA'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:38 Kaynak: DHA
KONYA'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu. Bombalar imha edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.Olay, saat 16.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy mevkiiende meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşlar, baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombasını görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombaları üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yeni atıldığı değerlendirilen bombalar, olay yeri incelemelerinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından olay yerinden götürüldü.
Son Dakika Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil Diyarbakır'da husumetli aileler düğünde birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü