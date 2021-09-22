Üye Girişi
Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı - Son Dakika

Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı

22.09.2021 14:23
Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı, System.String[]

Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen Mumcular barajı kurudu, 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altından kalan Bodrum-İzmir karayolu ortaya çıktı.

Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen Mumcular barajı kurudu, 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altından kalan Bodrum-İzmir karayolu ortaya çıktı. Kuruyan barajdan artık Bodrum'a su gitmediği öğrenildi.

Turizm gözbebeği Bodrum'un tek su kaynağı olan Mumcular barajı yüzde 10'un altına düşünce Bodrum'a giden su kesildi. Bodrum'a geyik barajından su verilmeye başladı. Barajın çekilmesinin ardından 40 yıl önce sular altında kalan Bodrum - İzmir karayolu ortaya çıktı. Barajdaki suların çekilmesi yaklaşık 66 yıllık oldu öğrenilen kiremit fabrikası ve bazı yapılarda gün yüzüne çıktı. Küresel ısınma nedeniyle Türkiye'de en çok yağış alan 2'ci il olan Muğla yağışlarda 4'düncü sıraya çıktı.

40 yıl sonra araç geçti

40 yıldır kullanılmayan sular altından kalan Bodrum - İzmir kara yolu tekrar ortaya çıkınca yıllar sonra ilk kez araç geçti. Vatandaşlar gün yüzüne çıkan kiremit fabrikasını görmek için kuruyan mumcular barajının içerisine kadar girdi. Barajın içerisinde bulunan bazı yapılarda gün yüzüne çıktığı görüldü.

Bodrum'un suyu bitti

181 bin'lik nüfusu olan Pandemi sürecinde 2'inci komut sahiplerinin de Bodrum'a yerleşmesiyle birlikte yaklaşık 500 bini bulan nüfus su tüketimini arttırdı. Küresel ısınma ve İklim değişikliği nedeniyle kuruyan mumcular barajından Bodrum'a giden su hattını kapattı. Milas'ta bulunan geyik barajından Bodrum'un su ihtiyacının karşılandığı öğrenildi. Geyik barajındaki su seviyesinin ise yüzde 35'lerde olduğu yetkililer tarafından bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muski Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya İklim değişikliği nedeniyle barajın kuruduğunu ifade ederek "Bugün ne yazık ki iklim değişikliğinin, ülkemizde ve Muğla'mızda gördüğümüz en acı noktalardan biri olan Mumcular barajındayız. Mumcular barajındaki su seviyemiz yüzde 10'ların altına indi. Bulunduğumuz nokta ise barajın yapımından sonra kullanım dışı bırakılan Bodrum - İzmir eski karayolu. Şu anda normalde burada suyun olması gerekirken ne yazıkki bizler varız. Bu durum sadece Bodrum'u değil tüm Türkiye'yi etkisi altına almış durumda. Bodrum'da 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Bodrum'daki 150 bin kişinin su kaynağını şu anda kaybetmiş durumdayız. Bu duruma alternatif su kaynakları bulmak için müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Muğla genelinde ise 168 su kuyunuzda su kesildiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki yaşamımızda iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, hayat disiplinimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Bodrum'a Mumcular barajından su gitmediğini söyleyen Tekkaya "Şu anda Bodrum'a ne yazık ki Mumcular barajından su alamıyoruz. Bu durumun yaşanacağını Haziran ayında biliyorduk. Haziran ayında bunun için bir önlem aldık. Normalde Mumcular Barajı Bodrum merkezinin suyunu karışılar ama ardık Milas'ta buluna Geyik barajından Bodrum'un su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ'den yapılan ek tahsis sayesinde ham su tahsisi sayesinde Bodrum'a su verebiliyoruz. Şu anda Bodrum merkezde su krizimiz yok çünkü Mumcular içme suyu arıtma tesisleri 240 litre saniye su alıyorken, sadece 40 saniyelik bir düşüşümüz oldu. Bunu da geyik barajından törele etti.

Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı
Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı
Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı
Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı

Küresel Isınma, Bodrum, Muğla, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor 14:25 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber 14:12 Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı 13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı
Hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcılar tarafından 350 bin TL'si alındı 13:29 Hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcılar tarafından 350 bin TL'si alındı Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi 12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar 12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin 12:07 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı 11:58 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı

Son Dakika Haberleri
13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı
13:39 Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı
13:19 Nefes kesen gösteri! Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek
13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi         
14:26
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son güncel haberler Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son güncel haberler         
14:21
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesine damga vuran Kırım açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesine damga vuran Kırım açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:03
Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı         
13:39
Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu         
13:04
New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı         
12:34
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 14:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: Baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement